China e países do Golfo estreitam laços — CMIO

Pequim e Riad discutiram o estabelecimento de uma zona de livre comércio com os estados do Golfo Pérsico

A China e a Arábia Saudita discutiram a criação de uma zona de livre comércio entre Pequim e os estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), informou a Al-Arabiya na sexta-feira, citando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

“Discutimos a criação de uma zona de livre comércio entre a China e os países do Golfo Pérsico”, disse. o príncipe herdeiro anunciou, falando em uma cúpula chinês-árabe que começou em Riad.

Os estados do Golfo e Pequim também planejam cooperar para resolver “problemas de segurança alimentar e energética”, e “…explorando a possibilidade de cooperação com a China no campo das cadeias de suprimentos,” Bin Salman acrescentou.

O presidente da China, Xi Jinping, chegou à capital saudita na quarta-feira, mantendo conversações separadas com o rei saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi no dia seguinte. Ele participa da cúpula sino-árabe que, segundo consta, reunirá 30 líderes de nações e organizações árabes.

A China e a Arábia Saudita assinaram 12 acordos e memorandos de entendimento sobre cooperação em energia de hidrogênio, judiciário, ensino de idiomas, habitação, investimento direto, mídia de transmissão, economia digital, desenvolvimento econômico, padronização, cobertura de notícias, administração tributária e anti- corrupção.

