Alemães instados a desligar o aquecimento – Bloomberg – CMIO

O regulador da rede de gás BNetzA da Alemanha pediu às famílias e empresas que reduzam o aquecimento enquanto o país tenta conservar o abastecimento durante a crise de energia, informou a Bloomberg na sexta-feira.

O relatório destacou que o consumo de gás industrial no país caiu 12% na semana até domingo, enquanto o consumo doméstico e comercial caiu 13%.

O regulador disse anteriormente que a Alemanha precisa reduzir o consumo de gás em pelo menos 20% para ajudar a compensar a perda de suprimentos da Rússia.

Os cidadãos devem “talvez não aumente o aquecimento e pense cuidadosamente sobre quais quartos precisam ser aquecidos”, O presidente da BNetzA, Klaus Mueller, disse à emissora pública ARD na sexta-feira.

“Os números de ontem não foram tão bons” disse Mueller, acrescentando que “se foi apenas um pontinho semanal, podemos esquecer isso.” Ele prometeu “observe o que acontece nos próximos dias” mas alertou que “não devemos tratar isso levianamente.”

Segundo Mueller, a Alemanha está recebendo gás da Noruega, Bélgica, Holanda e “um pouco” da França. Ele obterá mais por meio de terminais de importação de gás natural liquefeito (GNL), que o país começou a construir, observou o regulador.













“Queremos a todo custo proteger a indústria do racionamento de gás” disse o chefe da BNetzA. “Depende de nós agora. Com que rapidez podemos construir os terminais de GNL. Isso ajuda. Quanto podemos economizar. Isso ajuda ainda mais. Podemos administrá-lo.

A Alemanha está com falta de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás em entregas anuais como resultado da redução das importações da Rússia. As tentativas anteriores do país de diversificar o fornecimento de gás contribuíram para a atual crise de energia. A pressão das sanções da UE, problemas de manutenção, bem como a sabotagem dos oleodutos Nord Stream, exacerbaram ainda mais o problema.

Segundo a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, a participação das importações de gás russo para o país caiu recentemente para 6-8%. Em 2021, mais da metade do suprimento de gás da Alemanha veio da Rússia.

