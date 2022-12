O chefe da Gazprom descreve o resultado das negociações de Türkiye – CMIO

O chefe do monopólio estatal russo de gás natural, Gazprom, falou no sábado sobre o progresso feito nos planos para um centro de gás natural em Türkiye, após sua reunião com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O CEO Alexey Miller discutiu a criação de um centro de gás com o líder turco durante a visita de uma delegação da Gazprom a Istambul na sexta-feira.

As partes também negociaram questões relacionadas ao fornecimento de gás russo aos consumidores turcos, de acordo com um comunicado no canal oficial da Gazprom, Telegram.

A ideia de criar uma base para o abastecimento de gás em Türkiye foi proposta pelo presidente russo, Vladimir Putin, em outubro, depois que os oleodutos Nord Stream sob o Mar Báltico foram rompidos por explosões no mês anterior. O presidente turco acolheu bem a ideia.

No início desta semana, a Bloomberg citou autoridades turcas dizendo que Ancara planejava discutir a possibilidade de obter um desconto de mais de 25% no gás russo importado. No mês passado, a agência informou que Türkiye havia pedido à Rússia que adiasse alguns dos pagamentos de gás de Ancara até 2024, em uma tentativa de mitigar os danos econômicos dos preços mais altos da energia.

