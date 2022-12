Limite de preço ocidental perturbando os mercados globais de petróleo – economista – CMIO

O embargo ao petróleo russo pode levar a resultados inesperados para a maioria das nações industrializadas, alerta um economista do setor de energia

As últimas sanções da UE às exportações de petróleo da Rússia não vão tirar as receitas do país, mas já estão causando interrupções no fornecimento global de petróleo, disse um economista sênior de energia do CER-Centro Europa Ricerche à agência de notícias Sputnik na quarta-feira.

O embargo da UE entrou em vigor na segunda-feira e foi acompanhado por um teto de preço de US$ 60 para o petróleo russo, apoiado pelos países do G7 e pela Austrália. Quaisquer transações acima desse limite agora estão impedidas de receber serviços de corretagem, remessa ou seguro.

Demostenes Floros disse que, embora o limite de preço não tenha provocado um aumento imediato nos preços do petróleo, há consequências graves pela frente. O economista prevê o aumento da demanda na China, o que inevitavelmente afetará o custo do petróleo. Ele acrescentou que os preços mais altos da energia serão um golpe para a UE em um momento de inflação em espiral e uma recessão em desenvolvimento.

Floros explicou que “43% da inflação da UE está relacionada com os preços da energia, enquanto apenas 17% da inflação dos EUA se deve aos preços da energia e esta é uma diferença muito grande entre a União Europeia e os Estados Unidos,” acrescentando que o teto de preço aprofundará a divisão dentro do bloco.













As sanções também podem resultar em sérios problemas com a contratação de volumes necessários de diesel na UE, uma vez que a proibição de produtos petrolíferos refinados russos entrar em vigor em 5 de fevereiro, alertou.

“Acho que os preços vão aumentar, especialmente se outros produtores da Opep+ não compensarem a produção russa”, disse. disse o economista, alertando que o “politização” de fornecimento de energia pode desestabilizar ainda mais um mercado que ainda não se recuperou da crise da Covid.

As sanções da UE ao petróleo contra a Rússia já estão causando reveses. Dezenas de navios-tanque transportando 23 milhões de barris de petróleo estão atualmente presos nos estreitos de Bósforo e Dardanelos, impossibilitados de passar, pois as autoridades turcas exigem garantias de seguro adequadas.

A maior parte do petróleo do Mar Negro preso no estreito veio do Cazaquistão, que não é alvo de sanções, segundo autoridades da UE. Ao mesmo tempo, as seguradoras russas já forneceram cartas de confirmação às autoridades turcas para garantir a passagem.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT