Embora acalentem uma forte ambição de se livrar de sua dependência do fornecimento de energia da Rússia, os Estados membros da UE demoram a reconhecer que estão inevitavelmente se tornando fortemente dependentes dos EUA, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no domingo.

Ao se tornar tão dependente das importações de energia dos EUA, Bruxelas está efetivamente substituindo um “vício” com outro, disse o porta-voz, acrescentando ironicamente que no segundo caso “o retorno é muito menor.”

“E agora, quando os europeus gastam bilhões de euros todos os dias, esses bilhões de dólares estão sendo ganhos em Washington”, disse. Peskov disse em entrevista à emissora estatal russa Rossiya 1.

A UE enfrenta uma grave crise energética há mais de um ano. A crise foi exacerbada pelos esforços do bloco para punir a Rússia pelo conflito na Ucrânia com sanções e diminuir sua dependência energética do país, que anteriormente era seu principal fornecedor de gás natural.

A situação piorou dramaticamente no início de julho, após a primeira interrupção do fornecimento russo a vários países da UE. As reduções nas entregas foram atribuídas a problemas com a manutenção das turbinas do oleoduto Nord Stream devido a sanções. O oleoduto foi posteriormente explodido em setembro, tornando-o inoperável.

