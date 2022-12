Como os ‘Arquivos do Twitter’ expuseram o papel de um alto funcionário do FBI na manipulação do resultado da eleição de 2020 nos EUA – CMIO

A publicação de documentos classificados revela a escala do envolvimento do Bureau na política dos EUA

Documentos e comunicações internas do Twitter publicadas pelo jornalista Matt Taibbi forneceram detalhes devastadores sobre uma ampla operação de censura conduzida pela rede social. Eles expõem o papel central desempenhado por um agente sênior do FBI em potencialmente influenciar o resultado da eleição de 2020 nos EUA.

A reação imediata aos arquivos do Twitter foi mista, mas a maioria da grande mídia americana se apressou em jogar água fria nas revelações bombásticas de Taibbi, com, por exemplo, o The Washington Post rotulando-os de “fracasso” e a CNN alegando que eles “corroborou em grande parte o que já era conhecido”.













Tais respostas são bastante extraordinárias, visto que o Twitter Files oferece evidências incontestáveis ​​de que uma das maiores e mais influentes redes sociais globais tomou medidas extraordinárias – geralmente reservadas para impedir a disseminação de pornografia infantil – para bloquear informações em sua plataforma.

Em particular, o Twitter proibiu, tanto pública quanto privadamente, o compartilhamento de um artigo do New York Post, baseado no conteúdo de um laptop de Hunter Biden, apontando uma possível corrupção por parte de seu pai, o então candidato presidencial Joe Biden. O relatório reforçou as preocupações existentes sobre o papel de Hunter na Burisma, pelo qual ele recebia até US$ 50.000 por mês da gigante energética ucraniana durante um período de cinco anos por participar de alguns eventos corporativos.

O material exposto por Taibbi mostra que uma decisão foi tomada por indivíduos nos níveis mais altos do Twitter – com conexões diretas com a campanha presidencial de Biden – devido a aparentes temores de que o conteúdo do laptop tivesse sido hackeado e/ou divulgado como parte de uma campanha de informação russa. Operação. Isso ocorreu apesar de não haver nenhuma evidência ou mesmo uma vaga sugestão de que era o caso e preocupações internas significativas.

Os arquivos do Twitter mostram como, entre os altos escalões envolvidos na supressão dessa história extremamente significativa, estava o vice-presidente jurídico da rede social, Jim Baker, ex-conselheiro geral do FBI. Ele também foi coincidentemente fundamental para as múltiplas tentativas do Bureau de inventar uma ligação fraudulenta entre a campanha de Trump e a Rússia, de uma forma ou de outra.

Está claro que muitos funcionários não acreditavam que havia motivos para proibir a história do New York Post com base nas políticas do Twitter sobre compartilhamento de materiais hackeados. Um funcionário do departamento de comunicações escreveu que eles estavam “lutando para entender a base da política para marcar isso como inseguro”, enquanto seu superior se preocupava, “podemos afirmar com sinceridade que isso faz parte da apólice?”

No entanto, suas preocupações legítimas foram anuladas. Mais tarde, o Twitter reverteu essa proibição, mas naquele ponto o falso espectro da intromissão russa havia sido cimentado com tanto sucesso – inclusive por meio de uma carta conjunta assinada por mais de 50 espiões seniores dos EUA – que a história foi amplamente desacreditada aos olhos de muitos americanos e, portanto, ignorado. Só agora, com Biden em segurança na Casa Branca, outros meios de comunicação começaram a verificar se o conteúdo do laptop não era apenas real, mas prejudicial.













Baker foi fundamental para anular os subordinados sobre a base para banir a história. em um o email publicado por Taibbi, ele anunciou que era “razoável para nós supor que eles podem ter sido” hackeado.

Não é explicado por que era “razoável” fazer essa suposição, especialmente porque o próprio Baker reconheceu que, em vez disso, havia indicações de que “o computador foi abandonado e/ou o proprietário consentiu em permitir que a oficina o acessasse para pelo menos alguns propósitos.” O que é, claro, uma total contradição em termos. Assim, a proibição prosseguiu, apesar da preocupação interna com a decisão.

“Hackear era a desculpa, mas, em poucas horas, quase todo mundo percebeu que não ia funcionar”, uma fonte anônima do Twitter disse a Taibbi. “Mas ninguém teve coragem de reverter isso.”

Uma das razões pelas quais a intervenção de Baker pode ter eliminado as dúvidas iniciais, e nenhum funcionário teve a oportunidade de “coragem para reverter isso”, poderia ter sido seu status de especialista russo residente em “desinformação” no Twitter. Ele deixou o FBI em junho de 2018 por motivos não revelados, embora mais tarde tenha sido confirmado que ele foi objeto de uma investigação criminal do Departamento de Justiça devido ao suposto vazamento para a mídia de insinuações grosseiras sobre o relacionamento inexistente de Trump com o Kremlin na época.

Também foram feitas perguntas sobre se, como Conselheiro Geral, Baker desempenhou algum papel no sinal verde ou na supervisão de várias investigações fracassadas de contra-espionagem do FBI sobre a equipe eleitoral de Trump. Conhecidas como Crossfire Hurricane, essas investigações relacionadas foram construídas sobre bases extremamente instáveis ​​e não levaram a nenhuma evidência que apoiasse as suspeitas de que os laços Trump-Rússia foram descobertos, mas ainda permaneceram abertas sob pressão interna, em violação dos protocolos investigativos estabelecidos.

Uma revisão interna subsequente encontrou 17 “imprecisões e omissões significativas” nas submissões do tribunal do FBI para mandados solicitados para espionar o funcionário da campanha Carter Page.

Mais recentemente, Baker testemunhou no julgamento de Michael Sussmann, um advogado bem relacionado em Washington DC ligado ao Partido Democrata. Ele foi acusado pelo procurador-geral John Durham de mentir para o FBI quando apresentou ao Bureau evidências falsificadas de contato entre a Trump Tower e Moscou via Alfa Bank da Rússia, no verão de 2016.













Sussmann alegou que não estava representando um cliente ao fazê-lo, quando na verdade estava agindo em nome dos democratas, e cobrou deles pelo serviço. Baker saberia de qualquer maneira que essa história de capa era mentira, já que ele e Sussmann eram amigos de longa data, mas ele registrou a entrega como um ato desinteressado e altruísta de um cidadão preocupado. Não se sabe exatamente por que ele não foi acusado de má conduta processual.

Também não se sabe por que tais transações não torpedearam sua credibilidade profissional ao deixar o Bureau. Sair de uma organização como o FBI sob uma nuvem tão negra normalmente significaria o fim da carreira de alguém. Em vez disso, Baker foi contratado pelo Twitter para ser o braço direito de Vijaya Gadde, chefe jurídico da empresa.

Ao longo de seu tempo na rede social, ela foi ridicularizada como sua censora-chefe, e documentos vazados revelam que ela consultava regularmente o Departamento de Segurança Interna sobre a melhor forma de restringir fatos inconvenientes online. É compreensível por que Baker seria uma contratação tão atraente para Gadde.

A essa altura, ele era claramente um especialista em perpetuar falsas alegações de “desinformação” e “intromissão russa” para fins políticos, com um efeito tremendo. A farsa do Russiagate quase derrubou o presidente Trump e significou que seu mandato foi gasto aumentando as tensões com Moscou, em vez de melhorar as relações, como ele havia prometido repetidamente durante a campanha.

Poderia ter sido calculado dentro do QG do Twitter que Baker estaria disposto a desempenhar um papel igualmente destrutivo na próxima vez e impedir que Trump fosse reeleito em primeiro lugar. Ajudar a suprimir os fatos materiais prejudiciais contidos no New York Post pode ter feito exatamente isso.