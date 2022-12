Como os EUA colocaram a Europa Ocidental em uma armadilha sobre a Rússia e a China – CMIO

Emmanuel Macron manteve longas conversas com Joe Biden, mas, por trás dos sorrisos, esta não é uma relação igualitária

Por Fyodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

No ano passado, a França ficou de fora com a criação do grupo de defesa anglo-saxão AUKUS formado pela Grã-Bretanha, Austrália e Estados Unidos. Em primeiro lugar, os membros da OTAN não foram notificados. Em segundo lugar, a consequência do acordo foi a quebra de um contrato para Paris construir um grande lote de submarinos para a Austrália.

Em vez de submersíveis convencionais de fabricação francesa, foram planejados navios nucleares de design americano. A raiva de Paris foi tão grande que os embaixadores de Washington e Londres foram chamados de volta, embora não por muito tempo.

As queixas do outono passado parecem ter desaparecido neste inverno, à medida que o relacionamento transatlântico passou para a categoria de “irmandade de guerra”. A ideia de uma unidade indestrutível da Europa Ocidental e da América face à ameaça russa é uma tese que se repete literalmente todos os dias. De acordo com a interpretação aceita no Ocidente, o presidente Vladimir Putin cometeu um grave erro de cálculo ao esperar uma ruptura entre o Velho e o Novo Mundo. E agora a comunidade atlântica encontrou um novo sopro de vida e uma nova razão de ser.

Quão preparada Moscou estava para uma reação tão forte do “ocidente coletivo” à campanha ucraniana é uma questão aberta e difícil. No entanto, à medida que as consequências da crise se desenrolam, começam a surgir rachaduras no monólito da coalizão ocidental. Dito isso, não devemos ficar muito otimistas – a divergência não é motivada por atitudes em relação à Rússia, mas principalmente na questão, se assim posso dizer, da distribuição do ônus.













Nesse caso, parece que os europeus ocidentais estão começando a desenvolver uma suspeita desagradável.

A chegada de Biden à Casa Branca há quase dois anos foi recebida com alegria em Bruxelas, Paris, Berlim e além. Donald Trump, que não fazia segredo de seu desdém pelo Velho Mundo, era um pária para a maioria dos líderes do continente. Trump foi a personificação perfeita do que repugna as elites da Europa Ocidental e sua presença destacou as diferenças entre a Europa e a América.

No entanto, essa divergência começou no início do século, quando Bill Clinton foi substituído em Washington por George W. Bush. Foi então que as prioridades americanas começaram a mudar de uma Europa aparentemente benigna e relativamente sem problemas para uma Ásia cada vez mais importante, que estava se tornando o centro dos eventos.

Bush e seus associados neocons não eram apreciados na maior parte da Europa, mas Barack Obama foi saudado como o messias de um Novo Atlanticismo, embora a restauração da confiança não tenha ocorrido totalmente.

Trump chocou aqueles do outro lado do oceano com sua antipatia franca, então a vitória de Biden foi percebida como um retorno à decência, senão à norma. De fato, a retórica do governo democrata lembrava a era Clinton, que foi indiscutivelmente a era de ouro da simbiose EUA-Europa. Naquela época, Washington considerava o continente uma prioridade importante e fez esforços consideráveis ​​para embelezá-lo em um espírito pan-atlântico, que estava de acordo com o esmagador senso europeu do que era belo.

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um político da velha escola, de uma época em que a Europa era o centro dos interesses americanos. Mas a velha escola envolve uma análise sóbria de custos e benefícios. E a capacidade de otimizar o primeiro maximizando o segundo.













Após a Segunda Guerra Mundial, e especialmente a Guerra Fria, os europeus ocidentais abandonaram o pensamento estratégico e, em vez disso, seguiram políticas que asseguravam uma existência confortável. Os EUA, por outro lado, mantiveram a capacidade, se não de pensar, pelo menos de sentir estrategicamente.

Daí uma compreensão (ou melhor, um instinto) das realidades geopolíticas mutáveis. É claro que sentimentos viscerais não garantem a exatidão da política, mas implicam um alinhamento com as necessidades e circunstâncias atuais. Ironicamente, a Europa Ocidental, historicamente famosa por seu racionalismo, está agora muito menos relacionada com as consequências de suas ações.

Se Washington tinha um plano astuto para transferir o peso do confronto com a Rússia para seus aliados europeus, algum dia poderemos descobrir. No entanto, o comportamento dos Estados Unidos talvez possa ser explicado não por intrigas, mas por um oportunismo inteligente. As consequências da crise ucraniana estão a espalhar-se por todo o lado, com os EUA a tomarem decisões para gerir as consequências ou mesmo para as explorar para o futuro. Isso causa consternação entre os europeus ocidentais: os americanos podem fazer isso, mas eles próprios não.

Assim, quando o governo Biden aprova a Lei de Redução da Inflação, colocando os cidadãos americanos em uma posição muito melhor do que os europeus, isso é perfeitamente do interesse dos EUA. Então?

A Europa Ocidental está presa em uma armadilha e não está claro como ela pode escapar. Solidariedade absoluta com os EUA na questão russa implica subordinação a um parceiro mais forte. Dito isto, a UE e o Reino Unido estão prontos para isso, mas isso significa (por razões objetivas): 1) eles devem arcar com a maior parte dos custos e 2) eles devem seguir uma posição estratégica comum sobre as outras questões de princípio para seus patrono. E o principal aqui é a China.

Pequim será o rival estratégico de Washington nas próximas décadas. No entanto, não é uma ameaça para a Europa Ocidental e não é um desafio. De fato, a cooperação com ele é vantajosa. Mas por que o irmão mais velho deveria permitir que seu pequeno ajudante ajudasse alguém que está em desacordo com ele?

Biden e Macron apertaram as mãos longamente em um sinal de incrível cordialidade. De fato, o presidente dos Estados Unidos assegurou-lhe que os Estados Unidos não queriam ofender seus aliados europeus. Isso é tudo. Não mais do que isso.