Arquivos do Twitter revelam mais conluio do FBI – CMIO

As agências federais dos EUA trabalharam em estreita colaboração com os moderadores do Twitter para reprimir o que consideravam “desinformação” durante as eleições de 2020. Os executivos fizeram um grande esforço para eliminar certos conteúdos que consideravam falsos e perigosos, após reuniões cada vez mais frequentes com órgãos policiais e de inteligência, de acordo com a terceira parcela do “Arquivos do Twitter”.

Publicado na sexta-feira pelo jornalista Matt Taibbi, o tesouro de arquivos inclui mensagens do ex-chefe de confiança e segurança do Twitter, Yoel Roth, revelando que ele estava ficando sem “genérico” nomes para disfarçar suas reuniões cada vez mais regulares com autoridades federais antes da eleição de 2020 no calendário da empresa.

“DEFINITIVAMENTE NÃO encontro com o FBI, EU JURO,” ele brincou em resposta a um colega que sugeriu chamá-lo de “Reunião de negócios muito chata que definitivamente não é sobre Trump.”

Outra missiva fala de Roth “sincronização semanal” com funcionários do FBI, do Departamento de Segurança Interna (DHS) e do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI), sugerindo que ele consultou agências de três cartas para discutir “segurança eleitoral”. A mensagem também menciona um “encontro mensal” com a Força-Tarefa de Influência Estrangeira (FITF) do FBI, uma unidade criada para “identificar e neutralizar operações de influência estrangeira maligna visando os Estados Unidos” após a vitória presidencial de Donald Trump em 2016.

23. Alguns dos últimos Slacks de Roth indicam que suas conversas semanais com a polícia federal envolviam reuniões separadas. Aqui, ele fantasia o FBI e o DHS, respectivamente, para ir primeiro a uma “coisa do Instituto Aspen” e depois ligar para a Apple. pic.twitter.com/i771hD8aCD — Matt Taibbi (@mtaibbi) 9 de dezembro de 2022

O FBI chegou ao ponto de sinalizar tweets individuais considerados problemáticos, em um caso instando o Twitter a censurar um ex-funcionário republicano – aparentemente com base apenas em um artigo do Politifact. O DHS, ODNI e “algumas ONGs que não são acadêmicas” também participaram do processo.













Um canal especial foi criado em 8 de outubro de 2020 para executivos seniores como Roth, o chefe de confiança e política Vijaya Gadde e o principal advogado Jim Baker – que anteriormente trabalhou como consultor geral do FBI – para coordenar as decisões relacionadas às eleições, dado o nome “us2020_xfn_enforcement.”

este “quadro menor e mais poderoso” dos executivos seniores tomaram decisões “na hora, muitas vezes em minutos e com base em suposições, intuições e até pesquisas no Google” enquanto também “claramente em contato com agências federais de fiscalização e inteligência sobre moderação de conteúdo relacionado a eleições”, Taibbi escreveu, chamando o grupo de “Supremo Tribunal de moderação de alta velocidade.”













Taibbi começou a publicar o “Arquivos do Twitter” de forma contínua em colaboração com outros repórteres na semana passada, tendo recebido autorização direta do novo proprietário da plataforma, Elon Musk. O primeiro lote de registros se concentrou na decisão do Twitter de proibir uma polêmica matéria do New York Post sobre os negócios estrangeiros do filho do então candidato Joe Biden, Hunter, publicada em outubro de 2020. “Shadowbanning” apareceu com destaque na segunda instalação, mostrando que o Twitter se envolveu na prática apesar das repetidas negações, enquanto o tesouro de sexta-feira se concentrou amplamente na suspensão permanente de Trump, que na época era presidente dos Estados Unidos.