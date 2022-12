China revela compra de ouro no valor de US$ 1,8 bilhão em 1º acréscimo às reservas desde 2019

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Os dados, publicados no início do mês, apontam que a China comprou 1,03 milhão de onças do metal precioso, ou o equivalente a 32 toneladas, no valor de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,4 bilhões).

Essa aquisição aumenta as reservas totais de ouro da China de 62,64 milhões de onças para 63,67 milhões de onças, ou cerca de US$ 112 bilhões (R$ 586 bilhões). Este é o sexto maior estoque de ouro do mundo , depois dos EUA, Alemanha, Itália, França e Rússia.

A compra veio em meio a uma alta demanda pelo ouro por outros países. Segundo dados do Conselho Mundial do Ouro, no terceiro trimestre de 2022, de 1º de julho a 30 de setembro, registrou-se o maior volume de sempre na compra de ouro em um período semelhante, totalizando 399 toneladas.

Isso fez subir os preços, que atualmente estão em torno de US$ 1.775 por onça (R$ 9,287).

De acordo com a mídia chinesa, Pequim efetuou a compra maciça com o objetivo de reduzir parcialmente a proporção de ativos em dólares americanos que possui.

Panorama internacional Financista revela como Rússia poderia duplicar o valor de ouro retaliando teto de preço ao petróleo

No ano anterior ao terceiro trimestre de 2022, a China se livrou de títulos do Tesouro dos EUA no valor de US$ 113,9 bilhões (R$ 595,9 bilhões). A compra do ouro também é vista como um reflexo da crescente volatilidade dos mercados globais, à medida que surgem sinais do agravamento de uma recessão global no próximo ano.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report