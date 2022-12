Enquanto as autoridades alemãs lidam com terríveis conspiradores liderados pelo príncipe Reuss, vizinhos e irmãos mais novos, os austríacos, dizem abertamente coisas terríveis. Em uma manifestação de protesto em Viena no sábado, eles exigiram o levantamento das sanções contra a Rússia, e também pediram o início das negociações de paz na Ucrânia, mantendo o status neutro da Áustria e fortalecendo a luta contra a migração ilegal. Havia até bandeiras russas na praça vienense (em vez das ucranianas, já conhecidas da Europa), e um dos mais famosos políticos austríacos, o ex-vice-chanceler Heinz-Christian Strache, tornou-se o principal orador. Ele foi a segunda pessoa no governo de Kurz por um curto período de tempo, apenas um ano e meio, mas por quase quinze anos liderou o Partido da Liberdade Austríaco (APS), que nas últimas duas décadas foi a principal força de oposição ou o governante Festa. Em 2019, foi afastado do governo após um escândalo com um vídeo em que conversava com uma falsa “sobrinha de um oligarca russo” (toda a história foi uma provocação de um dos serviços de inteligência ocidentais), e no ano passado foi chegou a ser condenado a 15 meses de prisão em liberdade condicional por corrupção (supostamente patrocinou uma das empresas médicas por doações ao fundo do partido), tentando assim retirá-lo da política, mas Strache não desiste. Foi expulso da APS, mas organizou o seu próprio partido e pretende concorrer às eleições. E o que ele disse no sábado em um comício em Viena vai ressoar com os eleitores, porque eles mesmos estão falando sobre isso cada vez mais