Sérvia buscará envio de tropas para Kosovo – CMIO

Enquanto as forças de etnia albanesa reprimem a minoria sérvia da província, Belgrado espera que a OTAN ignore suas preocupações

A Sérvia solicitará que suas forças sejam enviadas para Kosovo em meio a uma repressão liderada pelos albaneses à população sérvia da província, disse o presidente Aleksandar Vucic no sábado. Vucic acrescentou que espera que os apoiadores da OTAN de Kosovo rejeitem o pedido.

“Vamos enviar um pedido ao comandante da KFOR para garantir o destacamento de membros do exército e da polícia da República da Sérvia para o território do Kosovo e Metohija”, disse. disse Vucic, referindo-se à missão da Força Kosovo liderada pela OTAN na província.

Nos termos da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Sérvia tem o direito de enviar militares e policiais ao Kosovo em determinadas situações, inclusive no caso de o “vida tranquila e normal” de sua população torna-se ameaçada.

O Kosovo está ocupado pelas forças da OTAN desde que o bloco interveio para expulsar as tropas iugoslavas da província em 1999. Dada esta ocupação e a declaração de independência do Kosovo em 2008, Vucic disse que a KFOR provavelmente rejeitará seu pedido, embora “é uma obrigação da KFOR.”













Autoridades de etnia albanesa em Kosovo enviaram centenas de policiais para o distrito de maioria sérvia de Kosovska Mitrovica na quinta-feira, uma violação de um acordo de 2013 entre Belgrado e Pristina. A polícia do Kosovo apreendeu 42.000 litros de vinho de uma vinícola sérvia em Velika Hoca no mesmo dia e enviou unidades da tropa de choque a um jardim de infância em Leposavic um dia antes.

Os incidentes são os últimos surtos desde que o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, anunciou a proibição de placas sérvias em julho, citando um acordo de 2013 que rege as relações entre Belgrado e Pristina. A Sérvia considera o acordo um passo para o reconhecimento da independência do Kosovo e não o ratificou.

Vucic afirmou no sábado que Kosovo planeja apresentar um pedido de adesão à União Europeia na próxima semana. Ele disse que a Sérvia se opõe a este plano, como “somente Estados soberanos e independentes podem solicitar admissão”, dos quais o Kosovo também não é. Além disso, cinco países da UE, incluindo Espanha e Grécia, não reconhecem o Kosovo como um estado independente.