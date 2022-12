Durante visita de comitiva japonesa, Taiwan e Japão selam 'cooperação mais profunda' em segurança

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Neste sábado (10), durante encontro em Taipé com o chefe do Partido Liberal Democrático do Japão, Koichi Hagiuda, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, prometeu aprofundar a cooperação de segurança com Tóquio para garantir a liberdade no Indo-Pacífico.

“Vimos nos últimos anos que as relações Taiwan-Japão se tornaram cada vez mais próximas. No futuro, Taiwan continuará a aprofundar a cooperação com o Japão em vários campos, como segurança, e trabalhar juntos para garantir a liberdade, abertura e estabilidade da região Indo-Pacífico”, afirmou a mandatária.

Da parte da japonesa, Koichi disse que Taipé é um bom amigo com valores compartilhados, segundo a Reuters.

“Taiwan é um parceiro extremamente importante e um amigo valioso do Japão, com quem compartilha valores fundamentais como democracia liberal, direitos humanos básicos e estado de direito, bem como relações econômicas estreitas e intercâmbios pessoais. Neste contexto, nossa ajuda e cooperação mútuas se desenvolveram ao longo do tempo”, afirmou.

O chefe do partido japonês está na capital taiwanesa para participar de um fórum amanhã (11) sobre as relações Taiwan-Japão e disse a Tsai que também prestará suas homenagens no túmulo do ex-presidente Lee Teng-hui.

Lee, educado no Japão, que morreu há dois anos, foi apelidado de “Sr. Democracia” por enterrar o governo autocrático em favor do pluralismo livre em Taiwan.

Panorama internacional China insta Austrália a interromper envio de ‘sinais errados’ a Taiwan, diz porta-voz

De acordo com a mídia, o Japão tem observado as políticas chinesas em relação a Taiwan com crescente preocupação, enquanto Pequim busca fazer valer suas reivindicações de soberania sobre a ilha.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report