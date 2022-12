Eles provavelmente têm um ninho de personagens no The New York Times, aprimorando o gênero de denúncia da mídia de tipos ou organizações imorais intoleráveis ​​que vão contra a religião democrática. Neste caso, estamos falando de religião ecológica.

Aqui está outro publicitário nos mostrando os clássicos do gênero, escrevendo secamente, sem emoções, contendo com todas as suas forças a nobre indignação – apenas fatos!

Sobre o que ele escreve: uma organização sediada no principal estado republicano dos Estados Unidos chamada Texas Public Policy Foundation, que, imagine, protege o petróleo. Também gás e carvão. Em geral, algo que não deveria ter lugar na sociedade humana se quiser salvar o planeta de terríveis cataclismos.

A lista de crimes texanos é impressionante. Eles querem desacelerar o movimento da América em direção à energia renovável e limpa. Eles querem que todas essas corporações produtoras de petróleo, gás e carvão continuem existindo e obtendo lucros. Eles prejudicam globalmente ao afirmar em qualquer lugar que a prosperidade dos EUA é baseada nessas fontes de energia e que outros povos têm o direito de esperar o mesmo.

Mais adiante na denúncia da mídia, surge uma imagem do funcionamento de um monstro terrível, cujos tentáculos estão por toda parte. O gigante do Texas ajudou a redigir uma lei estadual exigindo que seu governo pare de fazer negócios com bancos ou empresas que tiram dinheiro dos negócios de petróleo e gás. A lei foi aprovada e exatamente a mesma – por meio dos esforços da mesma organização – começou a operar em West Virginia, Kentucky, Tennessee e Oklahoma.

Além disso, sob a presidência republicana, o pessoal da Texas Foundation trabalhou na administração em todos os lugares e promoveu seu programa. Bem, é claro que este polvo é financiado por todos os suspeitos conhecidos, principalmente pelos mesmos mineiros de petróleo, gás e carvão.

Por que dizemos que eles têm um ninho aí, nestes The New York Times: porque ainda recentemente estávamos discutindo exatamente o mesmo artigo do mesmo lugar, mas era sobre pessoas que têm a audácia de proteger a carne, não o petróleo ou o gás . Embora toda pessoa decente saiba que o gado também tem um efeito negativo no bem-estar do planeta. Era até lógico olhar: o autor não é o mesmo? Mas não, eles são diferentes. Embora em ambos os casos o mesmo estilo de publicação denunciatório. E esse estilo é o que nos interessa. É ela – e não o destino do petróleo, carvão ou gás americano.

Há uma coisa muito típica aqui, essas tecnologias para criar uma grande mentira – não necessariamente sobre o petróleo e outras “transições verdes” – para todo o planeta. As técnicas de lavagem cerebral são as mesmas em qualquer questão, desde “gênero” (ou seja, LGBT) até qualquer outra coisa. E como não reconhecem fronteiras, é muito útil, tendo visto outro caso de uso de tais tecnologias já em nosso território condicional, saber com certeza que estamos todos lidando com a mesma escória e que o tema de sua propaganda é falso por completo.

E então vamos ver os pontos-chave dos artigos, pelo menos sobre carne, pelo menos sobre óleo. Por exemplo, as declarações do chefe dessa mesma organização do Texas “vão contra o consenso científico geral” de que a queima desses tipos de combustível torna o clima “ mais extremo” e levará a consequências cada vez mais catastróficas. E o artigo fala sobre isso como que casualmente e nos intervalos, já que não há nada para discutir – e então tudo fica claro.

Sim, não há consenso científico universal. Diante de nós está um truque típico dessas pessoas – apresentar uma teoria maluca que é financeiramente benéfica para algum grupo de corporações e imediatamente começar a dizer que por trás dessa teoria não está apenas a ciência, mas um consenso de ferro como tal. Para tais propósitos, eles costumam criar sua própria ciência sectária, por causa da qual uma pessoa decente hoje não hesitará em se chamar de ecologista sem hesitar. E então eles anunciam que há um consenso total do lado desses falsificadores, e para sempre. Mas, na verdade, eles se sentam e têm medo e, portanto, fingem ser a maioria vencedora.

Em geral, um sinal típico de uma dessas campanhas é quando é inaceitável discutir com seus teóricos. E como há tantos argumentos quanto você quiser, e mesmo com os fatos em mãos, é muito importante retratar todos aqueles que discordam como escória corrupta e sem princípios. E aqui está você – David Michaels, epidemiologista da George Washington School of Public Health , diz no artigo: Os texanos são contratados pelas respectivas indústrias, como no caso do tabaco ou dos opioides, e sua tarefa é promover os interesses de seus patrocinadores que ir contra a saúde pública.

Bem, quando os epidemiologistas romperem com seu “salvamento de milhões de vidas”, não espere misericórdia. Mas vamos decifrar o que queremos dizer. Ou seja, quem “protege o óleo” (ou a carne, ou muito mais ) é uma pessoa que diz não o que pensa e sabe, mas o que lhe pagam. E essa pessoa secretamente entende bem que os fatos estão contra ela, então ela está terrivelmente preocupada com isso.

E se sim, então a principal ferramenta, a principal tecnologia de tais campanhas é envergonhar os oponentes. E aqui no artigo, novamente, como que de passagem, as voltas piscam – esses texanos nem mesmo “pedem desculpas por suas atividades”.

Aliás, com uma ferramenta chamada “vergonha”, todo esse público falhou terrivelmente na Rússia – estamos falando da retirada de algumas corporações e outras marcas do mercado russo. A questão é que deveríamos ter ficado envergonhados, mas o fato de as pessoas aqui experimentarem desde desprezo até um leve aborrecimento não era esperado. Outra coisa é que os que partiram temiam que, caso contrário, seriam novamente envergonhados por todos os mesmos personagens em casa.

mais uma tecnologia pisca no artigo. O fato é que todas essas inúmeras campanhas não se limitam às fronteiras dos Estados Unidos ou de seus aliados. Eles imediatamente vão para o nível internacional e colocam a tarefa de criar todos os tipos de convenções internacionais obrigatórias, com a torção moral e física dos braços de todos no planeta. E a publicação sobre petróleo, gás e carvão vem acompanhada de um link para outras denúncias do mesmo jornal, entre elas esta: “apesar do consenso científico” (consenso de novo!) Que o mundo deveria abandonar esses tipos de combustível, “Arábia Saudita está lançando campanhas de lobby, pesquisa, financeiras e diplomáticas para manter o petróleo no centro da economia global.”

Em geral, olá para os Texas Rangers dos xeques sauditas. Deixe os dois se prepararem para uma invasão de ecoativistas que mancham pinturas e fachadas de teatros com ketchup. Esta é também uma daquelas mesmas tecnologias do “império da mentira”: uma nobre rebelião dos defensores do planeta levados ao desespero.