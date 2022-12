Alemanha explica por que nega Patriots à Ucrânia – CMIO

Berlim disse que não pode decidir livremente o destino dos sistemas fabricados pelos EUA, pois eles fazem parte da defesa coletiva da OTAN.

Berlim explicou por que recusou a proposta de Varsóvia de entregar sistemas de mísseis terra-ar MIM-104 Patriot fabricados nos Estados Unidos à Ucrânia, em vez de enviá-los à Polônia.

A Alemanha não tem autoridade para agir sozinha, disse um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores à Voz da América, financiada pelo Estado dos EUA, no sábado.

Os mísseis Patriot fazem parte do programa da OTAN “sistema de defesa coletiva”, Tobias Lindner, secretário de estado parlamentar do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, disse à mídia. O funcionário explicou que Berlim não possui mísseis Patriot que possa simplesmente entregar a terceiros, como a Ucrânia, e que a Alemanha sugeriu, em vez disso, fortalecer a segurança da Polônia enviando sistemas de defesa aérea para a fronteira leste da OTAN.

A ideia de enviar os sistemas de mísseis fabricados nos EUA diretamente para o oeste da Ucrânia foi anteriormente flutuado pelo ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, no final de novembro. A medida protegeria a Ucrânia de “apagões” resultantes de ataques russos contra sua infra-estrutura e “aumentar a segurança em nossa fronteira oriental”, argumentou o ministro na época.













A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, rejeitou a ideia, argumentando que os Patriots também fazem parte da rede de defesa da OTAN. Esse fato significava “destinam-se a ser implantados no território da OTAN”, ela disse no final de novembro. Qualquer uso dos mísseis fora do bloco exigiria discussões no nível da OTAN, acrescentou ela.

Blaszczak disse no início desta semana que ele foi “desapontado” pela decisão da Alemanha de rejeitar sua proposta, acrescentando que a Polônia agora seguiria o plano original e trabalharia para integrar os Patriots em seu sistema de comando.

Berlim se ofereceu para aumentar as defesas da Polônia depois que um míssil caiu na parte oriental do país em novembro, matando duas pessoas. Embora as autoridades ucranianas e alguns meios de comunicação ocidentais tenham sido rápidos em culpar a Rússia pelo incidente, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse mais tarde que o projétil provavelmente foi lançado pelas forças de defesa aérea da Ucrânia e saiu do curso.