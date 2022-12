Aumento do orçamento militar da Itália poderia estar atingindo seu limite

“Acrescentamos o pagamento de empréstimos em aquisições anteriores, enquanto o governo não o faz. Os números também podem ser revisados, e não temos todos os detalhes, mas parece que os gastos com aquisições no próximo ano não mudarão muito em comparação com os aumentos observados em anos anteriores. Os gastos em aquisições de 2023 parecem [ter] uma tendência estacionária, embora permaneçam no atual pico histórico mais alto”, explicou ele.