Líder do Pink Floyd pede libertação de Assange em comício em Nova York

Assange ganhou destaque em 2006 em conexão com seu trabalho no site WikiLeaks, fundado para publicar documentos classificados. Em 2010, o site divulgou imagens militares secretas dos EUA mostrando como pelo menos 18 civis foram mortos após um ataque de helicóptero dos EUA em Bagdá em 2007. Em 2010, o site também começou a publicar 250.000 documentos diplomáticos dos EUA. Além disso, Assange apresentou um programa no canal RT, a estréia de um projeto de TV chamado “The World Tomorrow” (The World Tomorrow) no canal Russia Today ocorreu em 17 de abril de 2012.