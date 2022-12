Republicanos dos EUA prometem ‘estender tapete vermelho’ para Musk – CMIO

O GOP quer que o novo proprietário do Twitter testemunhe sobre a censura politicamente motivada, disse o deputado James Comer ao New York Post

Os republicanos dos EUA querem que o proprietário e CEO do Twitter, Elon Musk, testemunhe perante o Comitê de Supervisão da Câmara no ano que vem. Ao revelar como seus antecessores censuraram histórias prejudiciais à família Biden, Musk já fez “um ótimo serviço” ao comitê, disse o novo presidente, o deputado James Comer, ao New York Post.

“Entrei em contato com Elon Musk por meio de backchannels para dizer a ele que adoraríamos que ele viesse perante o comitê”, disse. Comer disse ao jornal. “Estou bastante confiante de que ele fornecerá mais informações, mas ele é bem-vindo ao nosso comitê. Vamos estender o tapete vermelho para Elon Musk”.

Nas últimas semanas antes da eleição presidencial de 2020, o Twitter proibiu o compartilhamento de links para uma história do New York Post proveniente de um laptop pertencente ao filho do então candidato Biden, Hunter. A história, e os artigos posteriores que se seguiram, alegavam que Hunter Biden potencialmente ganhou dezenas de milhões de dólares apresentando contatos estrangeiros – entre eles empresários mexicanos, chineses e ucranianos – para seu pai.













Documentos divulgados por Musk na semana passada mostraram que alguns dos ex-executivos seniores do Twitter – incluindo o chefe jurídico Vijaya Gadde, o chefe de segurança Yoel Roth e o conselheiro geral Jim Baker – suprimiram deliberadamente a história e removeram tweets relacionados à eleição em nome do FBI e de outros governos. agências.

As revelações de Musk também revelaram que os moderadores do Twitter excluíam conteúdo regularmente a pedido de “a equipe de Biden”, e planejou a suspensão da conta de Donald Trump com meses de antecedência.

“[Musk is] prestando um grande serviço ao Comitê de Supervisão e à América, divulgando todos os e-mails e correspondência entre a campanha de Biden e o Comitê Nacional Democrata e o Twitter ”, Comer continuou. Ele acrescentou que Gadde, Roth e Baker foram convocados para testemunhar sobre seu papel na operação de censura.

Comer e o novo presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, anunciaram no mês passado que conduzirão uma investigação dupla sobre os negócios estrangeiros da família Biden e a suposta politização do Departamento de Justiça pelo presidente Biden, quando os republicanos mantêm o equilíbrio de poder na Câmara dos Deputados em janeiro.

“Eu quero ser claro,” Comer afirmou na época. “Esta é uma investigação de Joe Biden, e é aí que o comitê se concentrará neste próximo Congresso.”