DONETSK, 11 de dezembro – RIA Novosti. Dois edifícios da instituição médica foram danificados como resultado do bombardeio do distrito de Kalininsky, no centro de Donetsk, por tropas ucranianas, disse o prefeito da cidade, Aleksey Kulemzin.

“Como resultado do bombardeio do distrito de Kalininsky, o telhado foi destruído em um dos prédios do Kalinin DOKTMO, a fachada e os vidros foram danificados em outro”, escreveu o prefeito em seu canal no Telegram.

Anteriormente, um correspondente da RIA Novosti relatou que o centro de Donetsk foi bombardeado por sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Grad. Os distritos de Voroshilovsky e Kalininsky foram atacados, cerca de 20 “chegadas” foram ouvidas. O escritório de representação do DPR no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Assuntos Relacionados a Crimes de Guerra da Ucrânia informou que às 05h54 as tropas ucranianas dispararam contra os distritos de Voroshilovsky e Kalininsky da direção do assentamento Tonenkoye, e 20 foguetes foram disparados do Grad.