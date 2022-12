Scholz explica por que continuará conversando com Putin – CMIO

Manter o diálogo é a única maneira de resolver o conflito entre Moscou e Kiev, disse a chanceler alemã

O chanceler alemão, Olaf Scholz, diz que continuará conversando com o presidente russo, Vladimir Putin, porque quer encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. Isso não acontecerá se os lados pararem de se falar, disse a chanceler em entrevista coletiva em Potsdam, na Alemanha, no sábado.

“Vou continuar falando com ele,” disse Scholz. “Quero viver para ver o momento em que é possível sair dessa situação” ele disse à platéia, acrescentando que “você não pode fazer isso se não conversar um com o outro.”

Scholz também elogiou o bom domínio do alemão de Putin e disse que o líder russo sempre se manteve educado durante suas conversas. Ele também afirmou que a posição de Putin mudou de várias maneiras desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. No entanto, a chanceler acusou Moscou de querer “conquistar uma parte do território da Ucrânia pela força.”













Os comentários do chanceler vêm pouco mais de uma semana após seu último telefonema com Putin em 2 de dezembro. Segundo o Kremlin, Putin e Scholz discutiram “diferentes aspectos da situação na Ucrânia”, e o presidente russo explicou detalhadamente a posição de Moscou. Putin também falou sobre o “destrutivo” políticas das nações ocidentais que continuam a encher a Ucrânia de armas. Isso, junto com seu apoio financeiro, levou Kiev a rejeitar a ideia de negociações, de acordo com o líder russo.

Scholz “condenou os ataques aéreos russos” contra o que ele chamou “infraestrutura civil na Ucrânia”, e “sublinhou a determinação da Alemanha em apoiar a Ucrânia” assegurando que tem capacidade para se defender daquilo que o chanceler chamou “Agressão russa”.

Em outubro, Scholz disse à rádio Deutschlandfunk que o tom de suas conversas com Putin “é sempre amigável, mesmo que tenhamos opiniões muito diferentes sobre o assunto,” enquanto avisa que ninguém deve “guardar qualquer ilusão” que isso trará resultados rápidos.

No mesmo mês, o chanceler rejeitou relatos de que Putin estava ameaçando intensificar o conflito. “Os relatos que li sobre as supostas ameaças durante essas negociações são falsos”, ele disse.