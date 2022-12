Moscou: EUA traçam linhas divisórias artificiais entre países para punir a Rússia

As novas sanções dos EUA têm como objetivo difamar os “indesejáveis”, desenhando linhas divisórias artificiais entre as “verdadeiras democracias” e “autocracias” , disse a embaixada da Rússia em Washington.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs na sexta-feira (9)sob a Lei Global Magnitsky de 2016 por seu suposto envolvimento em corrupção e abusos dos direitos humanos. A lista inclui representantes da China, Coreia do Norte, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Guiné, Irã, Mali e Rússia, que Washington acredita estarem envolvidos em violações dos direitos humanos.

As sanções envolvem o congelamento de ativos e a proibição de cidadãos americanos de conduzir negócios com os que constam da lista. No caso da Rússia, as sanções afetaram os 15 membros da Comissão Eleitoral Central, incluindo Ella Pamfilova, a presidente da comissão eleitoral.