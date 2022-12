EAU diz que procura da Europa por países do golfo é 'interesseira' e cobra 'política mais realista'

Durante a Conferência Mundial de Política em Abu Dhabi neste sábado (10), o assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash , disse que é interessante ver uma maior aproximação entre países europeus e nações do golfo Pérsico , mas que diante da crise energética, espera que o engajamento não seja “transacional” .

“O que estamos ouvindo, especialmente dos alemães e outros, sobre o reengajamento com o Golfo, me encoraja, mas gostaria de alertar que não deve ser uma transação. […] Acho que essa linguagem é parcialmente motivada pelo interesse próprio, ao tentarem encontrar novos fornecedores de gás, novos fornecedores de petróleo”, afirmou Gargash segundo a Reuters.

Várias autoridades europeias visitaram países do golfo para garantir o fornecimento de energia fora da Rússia , ex-principal fornecedora, depois que o Ocidente impôs sanções a Moscou devido à operação russa na Ucrânia.

Gargash também reiterou um pedido dede aliados ocidentais tradicionais, especialmente ao lidar com a ameaça de drones iranianos sobre os quais os Estados do golfo há muito alertam, mas que só agora, depois de supostamente “chegarem [os drones] à Ucrânia” que “de repente o mundo redescobriu esse problema”, relata a Reuters.

Ao mesmo tempo, os países do golfo têm resistido à pressão ocidental para romper com a Rússia, outro membro da aliança de produtores de petróleo da OPEP+, que em outubro concordou em cortar as metas de produção.