EUA pedem ao Japão que impeçam a China de desenvolver semicondutores avançados

Washington pediu a Tóquio para que ajude a impedir que a China desenvolva semicondutores de alto porte, de acordo com a agência japonesa Kyodo.

A publicação de sábado (10) indicou que Gina Raimondo, secretária do Comércio dos EUA, falou para isso com Yasutoshi Nishimura, ministro da Indústria do Japão, como parte de um compartilhamento de estratégias contra a China, segundo uma fonte.