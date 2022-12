Gazprom quebra recorde de fornecimento de gás para a China através do gasoduto Força da Sibéria

De acordo com o relatório, a empresa “ atendeu ao pedido do lado chinês para aumentar os fornecimentos diários de gás em dezembro em relação ao cronograma previamente aprovado para 2022″.

Em 9 de novembro, o lado chinês anunciou que a extensão do gasoduto da Força Siberiana na China havia chegado ao fim em Xangai, no leste do país.

Em 2014, a CNPC fechou um contrato de 30 anos com a Gazprom para importar 38.000 milhões de metros cúbicos por ano através do gasoduto, com quase 3.000 quilômetros de extensão. As entregas começaram no final de 2019.