Polônia não considera resolvida a questão das reparações alemãs por danos na Segunda Guerra Mundial

O embaixador também abordou a crise na Ucrânia, dizendo que Varsóvia está “perplexa” com o motivo pelo qual países com maior potencial econômico do que a Polônia não fornecem mais assistência a Kiev. Berlim “perdeu a oportunidade de atuar em um estágio inicial”, mas agora “está fazendo o possível para recuperar o atraso”, disse Pawlos.