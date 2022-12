Ainda há esperança para a restauração do acordo nuclear iraniano, diz chefe da AIEA

Apesar do marco diplomático em torno do JCPOA, o acordo sofreu um duro golpe em maio de 2018, quando os EUA saíram de forma unilateral do pacto durante a gestão do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que reintroduziu sanções contra Teerã. Desde então, o Irã suspendeu partes de suas obrigações do acordo, exigindo que os EUA retirassem as restrições.