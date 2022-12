Pediremos à OTAN para enviar militares e policiais sérvios ao Kosovo, informa presidente da Sérvia

“De acordo com a resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, pediremos ao comandante da KFOR que assegure o destacamento de pessoal do Exército e da polícia da República da Sérvia para o território de Kosovo e Metojia”, disse Vucic acrescentando não ter “ilusões” de que o pedido seria aceito, relata a mídia.