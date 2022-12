Não há 'jogo' geopolítico no projeto de gás de Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão, diz Lavrov

“Li recentemente um relato sobre uma súbita escassez de energia no Uzbequistão. Este é um exemplo claro que prova que é necessário usar nossas vantagens para resolver questões práticas no interesse dos nossos cidadãos, sem qualquer politização ou ideologia”, acrescentou Lavrov.

Em 28 de novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, em um diálogo com o seu equivalente cazaque, Kassym-Jomart Tokaev, em Moscou, discutiu a criação de uma “união tripla do gás” com a participação do Uzbequistão para coordenar ações durante o transporte de gás russo através dos territórios de Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão.