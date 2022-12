Moscou minimiza o impacto das sanções ao petróleo – CMIO

O embargo e os limites de preço do Ocidente não afetarão a produção russa, diz o ministério de energia do país

A produção de petróleo da Rússia não cairá de um precipício após a imposição do limite de preço UE-G7 para o petróleo bruto do país, afirmou o primeiro vice-ministro da Energia, Pavel Sorokin, na quinta-feira.

Ele disse que a maioria dos mercados permanece aberta para a Rússia devido à crescente demanda, enquanto as flutuações na produção de petróleo não são críticas.

O vice-ministro da Energia explicou aos jornalistas que o mercado petrolífero mundial vive actualmente um défice de oferta, nomeadamente de gasóleo, o que irá sustentar os preços.

Enquanto isso, dados da agência de classificação ACRA mostraram que as petrolíferas russas conseguiram “bem rápido” restaurar o nível de produção e suprimentos, apesar de várias rodadas de sanções ocidentais.

O relatório, citado pelo diário empresarial RBK, refere que o volume total de produção de petróleo entre Janeiro e Outubro, incluindo condensado de gás, aumentou 2,4% face ao mesmo período do ano passado, atingindo 443 milhões de toneladas. A principal empresa de energia, Rosneft, supostamente aumentou as exportações para a Ásia em um terço, compensando um declínio nos suprimentos para a União Européia.

O mais recente embargo ao petróleo russo transportado por via marítima e o preço máximo acordado na semana passada pela UE, os países do G7 e a Austrália entraram em vigor em 5 de dezembro. barril e proíbe as empresas ocidentais de fornecer corretagem, remessa, seguro e outros serviços para remessas vendidas acima desse limite.

A Rússia, que repetidamente alertou que não venderá seu petróleo a países que apóiam o teto de preço, está atualmente preparando uma resposta.

