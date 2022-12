Noruega sanciona petróleo russo – CMIO

Oslo introduziu um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo bruto da Rússia, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país na quinta-feira. A medida ajudará a reduzir os ganhos de Moscou com a venda de petróleo para terceiros países, disse o ministério.

Isso corresponde ao teto de preços adotado pela UE e pelos países do G7, que entrou em vigor esta semana.

“A Noruega continua unida à UE e outros aliados em relação às sanções contra a Rússia, a fim de manter pressão sobre o governo e os apoiadores do país”, disse. A ministra das Relações Exteriores, Anniken Huitfeldt, disse em um comunicado à imprensa.

A Noruega, que não é um estado membro da UE, tornou-se o maior fornecedor de gás natural do bloco depois que a Rússia reduziu as exportações devido a sanções. Como resultado, a indústria de energia do país registrou receita recorde com a alta dos preços.

O país, no entanto, recusou-se a apoiar a proposta de teto do preço do gás da UE para proteger os consumidores do aumento das contas, argumentando que isso não resolveria os problemas de energia da Europa.

Nesta semana, a UE introduziu uma proibição do petróleo bruto transportado por via marítima da Rússia, juntamente com um teto de preço de US$ 60. Esta última medida recebeu apoio dos países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos) e da Austrália.

