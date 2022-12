A globalização está ‘quase morta’ – guru da tecnologia – CMIO

A estreita cooperação transfronteiriça provavelmente não voltará, de acordo com Morris Chang

A geopolítica mudou drasticamente a situação enfrentada pelos fabricantes de semicondutores, que têm lutado com inúmeras restrições, de acordo com o fundador da Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), Morris Chang.

O veterano da indústria de chips estava falando em um evento em Phoenix, Arizona, na terça-feira, onde sua empresa, fabricante líder mundial de semicondutores, revelou um ambicioso plano de US$ 40 bilhões para expandir e atualizar sua nova fábrica no estado.

É a primeira fábrica de chips avançados da TSMC nos Estados Unidos em mais de duas décadas, e Chang disse muito “trabalho duro” permaneceu para torná-lo um sucesso.

As melhorias poderiam permitir que a fábrica da Phoenix produzisse chips para os iPhones da Apple que podem realizar quase 17 trilhões de cálculos especializados por segundo. Mais tarde, a TSMC planeja construir uma segunda fábrica lá que contará com tecnologia de produção ainda mais avançada, visando futuros smartphones, computadores e outros dispositivos inteligentes.

Em conversa com o Nikkei Asia à margem do evento, Chang comparou o projeto atual a quando a TSMC construiu sua primeira fábrica nos Estados Unidos, em Camas, Washington, em 1995.

“Vinte e sete anos se passaram e [the semiconductor industry] testemunhamos uma grande mudança no mundo, uma grande mudança na situação geopolítica do mundo”, Chang disse, acrescentando: “A globalização está quase morta e o livre comércio está quase morto. Muitas pessoas ainda gostariam de voltar, mas não acho que voltarão.”

Seus comentários vêm em meio a temores crescentes de que as tensões entre os EUA e a China sobre tecnologias-chave, incluindo semicondutores, possam prejudicar ainda mais a cadeia global de suprimentos de tecnologia. Em outubro, Washington lançou novas restrições, o que tornou cada vez mais difícil para empresas como a TSMC atender seus clientes.

