Kremlin define resposta ao teto de preço do petróleo do Ocidente – CMIO

A Rússia reagirá ao teto do preço do petróleo recentemente introduzido pela UE e pelos países do G7 de uma maneira que melhor atenda aos interesses de Moscou, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sexta-feira. Ele também alertou que o movimento dos países ocidentais causará estragos nos mercados globais de petróleo.

“Estamos falando sobre a potencial desestabilização do mercado global de energia, estamos falando sobre o fato de que isso é efetivamente uma substituição artificial das relações de mercado e um processo de precificação de mercado”, disse. disse ele, comentando a medida punitiva dos aliados ocidentais, que entrou em vigor na semana passada.

Peskov destacou mais uma vez que a Rússia não negociará com nações que apoiam o teto do preço do petróleo.

“Isso, mesmo no médio prazo, pode representar desafios adicionais para a estabilidade dos mercados, mas, claro, a Rússia reagirá da forma que melhor atender aos seus interesses”, disse. ele adicionou.

O limite de preço para as exportações de petróleo russo por via marítima de US$ 60 por barril foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços para remessas de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada abaixo do preço definido.

