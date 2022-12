Os preços do petróleo continuam a despencar – CMIO

Os preços do petróleo continuaram caindo na sexta-feira e estão a caminho de registrar uma perda de 10% na semana em meio a preocupações de uma desaceleração econômica global, que pode reduzir a demanda.

O petróleo Brent, referência global, estava sendo negociado ligeiramente acima de US$ 76 por barril às 9h50 GMT, enquanto o US West Texas Intermediate caiu para menos de US$ 72. O Brent fechou a sessão anterior a US$ 76,15 o barril, estabelecendo uma nova mínima para 2022. Tanto o Brent quanto o WTI atingiram mínimos de um ano esta semana, eliminando os ganhos desde que atingiram recordes de US$ 147 o barril em julho.

Os economistas apontaram para as crescentes preocupações com a demanda no mercado de petróleo, enquanto os temores de uma recessão global estão sendo amplificados pelo aperto da política monetária.

O embargo da UE-G7 e o preço máximo do petróleo russo até agora tiveram um efeito limitado nos mercados de petróleo, observaram especialistas. De acordo com a Reuters, os traders previram que o limite de preço e a resposta de Moscou cortariam a produção mais do que a desaceleração econômica fez com o consumo.

Os temores sobre o impacto mantiveram os preços elevados e até os empurraram do final de setembro até outubro, apesar das perspectivas cada vez mais ruins para a economia. No entanto, a partir do início de novembro, “tornou-se cada vez mais claro que o limite seria introduzido em um nível relativamente alto com uma abordagem relaxada para a aplicação”, a saída observou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

OPEP+ suspende planos de produção de petróleo

Os analistas dizem que os temores de uma recessão global iminente estão alimentando um clima pessimista entre os traders, e isso está se refletindo nos preços. Os preços altos do petróleo e de outras energias contribuíram para a desaceleração econômica mais ampla por meio de seu impacto na inflação, nas taxas de juros e nos gastos do consumidor.

“O petróleo foi arrastado para baixo por temores de recessão mais amplos que acompanham o aperto da política monetária global”, Vishnu Varathan, chefe de economia e estratégia da Ásia no Mizuho Bank, disse à Bloomberg. “E, dados os atrasos na política monetária, um ‘muro de aperto’ ainda pode atingir a economia global”, ele disse.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT