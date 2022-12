China abre torneira para gás russo através de nova seção de gasoduto – mídia – CMIO

Uma extensão importante do gasoduto da Rota Leste para Xangai foi concluída no início desta semana

A seção final do gasoduto da Rota Leste entrou em operação, bombeando gás natural russo da Sibéria para uma das regiões mais populosas da China, informou a emissora estatal chinesa CCTV na quinta-feira.

A notícia vem depois que a construtora PipeChina anunciou a conclusão de uma seção importante do oleoduto para Xangai.

Com 5.111 km em território chinês, o gasoduto da Rota Leste entra no país pela cidade fronteiriça de Heihe, na província de Heilongjiang, no nordeste, e passa por nove províncias, fornecendo gás natural para áreas ao longo do caminho, incluindo Pequim, Xangai e Tianjin.

A nova rota aumentará a capacidade de abastecimento de gás da região do delta do rio Yangtze para cerca de 50 milhões de metros cúbicos por dia, aliviando a dependência local do gás natural liquefeito (GNL) importado, disse a PipeChina por meio de seu canal oficial WeChat na quarta-feira, conforme citado por o South China Morning Post.

A Rota Leste, parte de um acordo de 30 anos entre a Gazprom da Rússia e a China National Petroleum Corporation, foi parcialmente lançada em dezembro de 2019, tornando-se o primeiro gasoduto a fornecer gás russo à China.

Espera-se que a rota forneça cerca de 38 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia para a China anualmente, atendendo às necessidades de consumo de cerca de 130 milhões de domicílios urbanos.

