Previsão de crescimento global reduzida – CMIO

A economia mundial deve crescer em 2023 menos do que o esperado anteriormente, diz Fitch Ratings

A agência internacional Fitch Ratings disse na terça-feira que mais uma vez revisou para baixo as previsões do Produto Interno Bruto (PIB) global para o próximo ano. Ele atribuiu o corte nas perspectivas ao aumento da inflação e à piora das perspectivas para o mercado imobiliário da China.

A Fitch agora espera que o PIB mundial cresça 1,4% em 2023, revisado para baixo em relação ao valor de 1,7% do Global Economic Outlook de setembro.

A agência de classificação reduziu sua previsão para o crescimento dos EUA no próximo ano para 0,2%, de 0,5%, à medida que aumenta o ritmo de aperto da política monetária. Também cortou sua previsão de crescimento na China para 4,1%, de 4,5%, “à medida que as perspectivas de recuperação na construção de casas desaparecem.”

Ao mesmo tempo, a Fitch melhorou sua perspectiva de crescimento para a zona do euro em 2023 para 0,2%, de -0,1%, observando que a crise do gás na região havia diminuído um pouco, mas disse que aumentos mais acentuados nas taxas do BCE pesariam na demanda.

O relatório disse que o risco de escassez de gás natural na UE e o racionamento neste inverno diminuíram devido ao aumento nas importações de GNL e ao declínio no consumo de gás. No entanto, a crise está longe de terminar e os altos preços do gás no atacado continuam pesando fortemente nos custos das empresas e nos orçamentos das famílias, disse a Fitch.













“Domar a inflação está se mostrando mais difícil do que o esperado, à medida que as pressões sobre os preços se ampliam e se tornam mais arraigadas. Os banqueiros centrais estão tendo que tirar as luvas. Isso não será bom para o crescimento”, disse Brian Coulton, economista-chefe da Fitch.

O relatório destacou que as recessões são esperadas na zona do euro e no Reino Unido a partir do final de 2022 e nos EUA no segundo e terceiro trimestres de 2023. É provável que o desemprego suba para mais de 5% nos EUA e no Reino Unido no próximo ano.

“O impacto do aperto monetário na economia já é visível – particularmente nos mercados imobiliários – mas os efeitos mais amplos na demanda e nos mercados de trabalho se tornarão mais aparentes com o tempo”, disse. Fitch alertou.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT