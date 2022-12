China ignorando teto de preço do petróleo russo do Ocidente – Bloomberg – CMIO

Negociar petróleo acima do limite de US$ 60 estabelecido pelos países ocidentais pode significar que Moscou está cobrindo despesas de frete e seguro

O petróleo ESPO da Rússia do Extremo Oriente está sendo vendido acima do limite de preço de US$ 60 por barril imposto pelo Ocidente na Ásia, informou a Bloomberg na sexta-feira, concluindo que Moscou pode estar usando seus próprios petroleiros e seguros para contornar as sanções.

O preço de exportação do grau ESPO para entregas em janeiro foi estimado em US$ 67,11 pelo fornecedor independente de informações de preços Argus Media na quinta-feira, e várias refinarias independentes da China que já encomendaram cargas de petróleo para aquele mês.

O limite de preço para as exportações de petróleo russo de US$ 60 por barril foi introduzido pela UE, nações do G7 e Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços para embarques de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada em ou abaixo o preço definido.

Traders familiarizados com o assunto disseram à Bloomberg que as vendas de petróleo ESPO acima do teto de preço podem significar que a Rússia está fornecendo navios-tanque e seguro para remessas que podem ser entregues do Extremo Oriente à China em alguns dias.

A China, maior compradora de petróleo da Rússia, não aderiu ao teto de preço, com traders dizendo que estão fazendo negócios normalmente.













Os refinadores independentes são clientes dominantes do grau ESPO e “realmente não me importo com o limite de preço. Tudo o que eles fazem é analisar os números para ver se os preços entregues dão um bom lucro ou não”, um executivo comercial de uma refinaria independente não identificada disse à Reuters no início desta semana.

Pelo menos uma carga ESPO com chegada em dezembro foi vendida a um refinador independente com um desconto de US$ 6 por barril em relação ao preço ICE Brent de fevereiro com base na entrega à saída do navio (DES), informou a Reuters, citando operadores familiarizados com o negócio. Ao preço atual do petróleo Brent, isso significa que a carga ESPO foi vendida a cerca de US$ 68 por barril.

Em outubro, a mídia noticiou que a petrolífera russa Rosneft estava expandindo seu negócio de fretamento de navios-tanque, em uma tentativa de ajudar clientes em regiões não sujeitas a sanções a receber suprimentos de petróleo sem atrasos, depois que o embargo da UE entrar em vigor. Os relatórios disseram que os clientes estavam pedindo à Rosneft para garantir a entrega no destino final e cobrir as despesas de seguro e frete.

A Rússia disse repetidamente que não venderá petróleo a países que apóiam o teto de preço.

