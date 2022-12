Major de energia da França faz saída cara da Rússia – CMIO

A TotalEnergies perderá bilhões de dólares por não conseguir vender sua participação em uma gigante do gás russa

A gigante francesa de petróleo e gás TotalEnergies anunciou na sexta-feira que está desistindo de sua participação na produtora de gás russa Novatek e retirando seus dois representantes do conselho da empresa.

A saída resultará em um “registro” prejuízo de cerca de US$ 3,7 bilhões no quarto trimestre, já que a Total “não é mais responsável por sua participação de 19,4% na Novatek.”

A empresa francesa disse em comunicado que os dois diretores tiveram que se abster de votar nas reuniões do conselho da Novatek, “em particular em questões financeiras”, devido às sanções ocidentais impostas à Rússia.

Ao contrário da BP e da Shell, que deixaram a Rússia logo após o início do conflito na Ucrânia, no final de fevereiro, a TotalEnergies manteve seus projetos no país e enfrentou sanções internacionais.

“Nessas circunstâncias, o Conselho de Administração da TotalEnergies decidiu retirar os representantes da Empresa do conselho da PAO Novatek com efeito imediato”, disse. a empresa anunciou.

A gigante de energia francesa também disse que não pode vender sua participação na empresa russa como “é proibido à TotalEnergies vender qualquer ativo para um dos principais acionistas da Novatek que está sob sanções.”

Além da participação na Novatek, a empresa francesa possui participações minoritárias nos projetos russos de gás natural liquefeito (GNL) Yamal LNG e Arctic LNG. De acordo com estimativas da Reuters, a saída de projetos russos trará prejuízos totais da TotalEnergies este ano para US$ 14,4 bilhões.

Além disso, a Total deixará de contabilizar reservas para sua participação na Novatek, com impacto nas reservas provadas reportadas pela empresa no final de 2021 de 1,7 bilhão de barris de petróleo.

