Alguns estados membros aumentaram o volume de negócios em mais de 200%, diz a agência de notícias

Três quartos dos estados membros da UE aumentaram seu volume de negócios com a Rússia nos primeiros oito meses de 2022, informou a RIA Novosti no sábado, citando dados coletados de vários departamentos nacionais de estatística do bloco.

O comércio da Rússia com a Bulgária e a Grécia aumentou 240% e 230%, respectivamente, enquanto o volume de negócios com a Eslovênia dobrou durante o período de janeiro a agosto deste ano. Ao mesmo tempo, a Áustria e a República Tcheca aumentaram seu comércio com o país atingido pelas sanções em 80%. Enquanto isso, o volume de negócios da Rússia com a Hungria e a Itália aumentou 70%. Bélgica e Chipre também registraram aumentos, de 60%.

Ao todo, 20 dos 27 membros do bloco tiveram um aumento ano a ano de 34% no comércio mútuo com a Rússia. Em termos monetários, o volume de negócios subiu para € 177,3 bilhões em comparação com € 132,4 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.













Ao mesmo tempo, o comércio mútuo da Rússia com Malta sofreu um declínio dramático de 80%, enquanto a Dinamarca e a Suécia reduziram seu comércio com o país em 49%. O volume de negócios do Luxemburgo com a Rússia também diminuiu, 28%. As quedas no comércio mútuo da Rússia com a Finlândia e a Lituânia totalizaram 7% e 6%, respectivamente. Portugal reduziu em 3% o seu volume de comércio com o país.

O comércio entre esses sete países e Moscou totalizou € 14,2 bilhões, contra € 17,3 bilhões no ano anterior.

Como resultado, o volume de negócios do comércio Rússia-UE teve um aumento de 28% em janeiro-agosto de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior e totalizou € 191,5 bilhões. Destes, as exportações da UE para a Rússia totalizaram € 36,2 bilhões, enquanto as importações da Rússia totalizaram € 155,3 bilhões.

Assim, o défice comercial da UE nos primeiros oito meses do ano em curso ascendeu a 119,1 mil milhões de euros, atingindo o valor mais elevado desde 2008, quando ascendeu a 151 mil milhões de euros durante todo o ano.

