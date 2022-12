Nação da UE pode tomar ‘refém’ de sanções anti-Rússia – FT – CMIO

A Hungria está travada em uma briga com Bruxelas por bilhões em dinheiro de recuperação congelado, afirma o jornal

A Hungria pode vetar o nono pacote proposto de sanções da UE contra a Rússia, em meio a uma disputa sobre o financiamento para Budapeste retido por Bruxelas, informou o Financial Times na quinta-feira, citando fontes.

“Eles estão sendo difíceis sempre que podem”, um alto funcionário da UE afirmou em um comentário ao jornal sobre uma série de reuniões em Bruxelas no início desta semana. “Está se tornando bastante previsível.”

Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs uma nova rodada de restrições contra Moscou sobre sua operação militar na Ucrânia. O pacote inclui quase 200 pessoas e entidades listadas para a lista negra da UE, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Diplomatas disseram ao Financial Times que a Hungria poderia “fazer refém” todas as decisões futuras que requerem apoio unânime. O país supostamente forçou o adiamento de uma votação sobre o empréstimo de US$ 18 bilhões para a Ucrânia no início desta semana.

Os críticos da Hungria afirmam que o primeiro-ministro Viktor Orban está abusando dos privilégios de membro da UE para pressionar Bruxelas por sua recusa em descongelar € 5,8 bilhões (US$ 6,1 bilhões) em fundos de recuperação da Covid-19 destinados à Hungria. O dinheiro foi congelado devido à avaliação da liderança da UE de que Budapeste não estava cumprindo suas obrigações de estado de direito.













Na semana passada, a Comissão Europeia disse que os fundos permanecerão congelados até que a Hungria implemente totalmente as prometidas reformas judiciária e anticorrupção. O poder executivo da UE também sugeriu suspender o pagamento de € 7,5 bilhões adicionais (US$ 7,9 bilhões), que a Hungria teria recebido como parte de programas destinados a nivelar os padrões de vida em todo o bloco. A UE deve votar sobre o assunto em 19 de dezembro.

O FT alegou que Orban estava agindo como o Grinch estragando o Natal para outros membros da UE, jogando um “jogo da galinha” com eles. Budapeste também poderia vetar a expansão da zona Schengen para incluir Croácia, Romênia e Bulgária, sugeriu o jornal, alegando que “nada pode ser excluído” neste ponto.

O governo Orban tem criticado fortemente a abordagem de Bruxelas ao conflito na Ucrânia, particularmente o regime de sanções. a UE “um tiro nos pulmões” cortando o comércio com a Rússia e causando um aumento nos preços da energia e na inflação doméstica, avaliou.

Budapeste também insistiu que Bruxelas se concentre em alcançar a paz entre Moscou e Kiev. A Hungria rompeu com outros estados ocidentais ao se recusar a enviar armas para a Ucrânia ou treinar suas tropas.