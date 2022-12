Texas emite proibição do TikTok – CMIO

O governador Greg Abbott proíbe o uso do aplicativo chinês em dispositivos fornecidos pelo governo, citando questões de proteção de dados

Funcionários de agências governamentais dos EUA no Texas não terão mais permissão para baixar e usar o aplicativo de mídia social chinês TikTok em dispositivos fornecidos por seu empregador, anunciou o governador Greg Abbott na quarta-feira. Explicando a proibição, ele citou alegações de que Pequim pode estar usando a plataforma para acessar secretamente informações confidenciais, algo que a China negou repetidamente.

Em uma carta aos funcionários do estado, Abbott escreveu: “O TikTok coleta grandes quantidades de dados dos dispositivos de seus usuários – incluindo quando, onde e como eles realizam atividades na Internet – e oferece esse tesouro de informações potencialmente confidenciais ao governo chinês.”

Também na quarta-feira, o procurador-geral de Indiana, Todd Rokita, processou o TikTok, alegando que enganou os usuários sobre a capacidade do governo chinês de acessar seus dados.

O governador de Maryland, Larry Hogan, anunciou uma proibição semelhante na terça-feira, afetando o TikTok junto com os gigantes da tecnologia chinesa Huawei e ZTE.













Comentando a decisão de Hogan, um representante do TikTok disse à ABC News: “Acreditamos que as preocupações que orientam essas decisões são amplamente alimentadas por informações incorretas sobre nossa empresa.” A plataforma de mídia social também disse que está aberta ao diálogo “com formuladores de políticas estaduais para discutir nossas práticas de privacidade e segurança.”

Em meados de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, criticou o diretor do FBI, Christopher Wray, pelo que ela descreveu como uma tentativa de desacreditar uma gigante tecnológica chinesa que está competindo com plataformas de mídia social ocidentais.

A observação veio depois que Wray disse durante uma audiência do Comitê de Segurança Interna da Câmara que sua agência “tem preocupações com a segurança nacional… sobre o TikTok.”

“Eles incluem a possibilidade de que o governo chinês possa usá-lo para controlar a coleta de dados de milhões de usuários,”, disse o funcionário na época.

A comunidade de inteligência dos EUA há muito suspeita que o TikTok seja uma ferramenta de espionagem usada pelo governo chinês. O governo Trump até ameaçou proibir o aplicativo nos EUA.

A ByteDance, empresa proprietária da plataforma, insiste que o TikTok armazena os dados de usuários dos EUA fora da China. Também nega trabalhar para Pequim.