O despertar da Copa do Mundo irrita não apenas o superconservador Catar – CMIO

A mensagem pró-LGBTQ anexada às performances de algumas equipes não é o que os espectadores sintonizam

Enquanto os torcedores alemães lutam para aceitar a ‘catástrofe absoluta’ de sua equipe perdendo sua segunda Copa do Mundo consecutiva, alguns estão culpando o foco da equipe nas questões LGBTQ como uma grande distração que leva à derrota.

No mês passado, a potência do futebol alemão voou para o Catar nas asas da glória, com sua aeronave Lufthansa estampada com o logotipo ‘Diversity Wins’, dando o tom para o que se tornaria mais uma turnê de palestras do que qualquer evento esportivo.

Uma vez em solo árabe, os jogadores de futebol da Seleção Alemã continuaram a cortejar a dissidência em seu país anfitrião, o Catar, que criminaliza a conduta homossexual, tentando usar braçadeiras ‘One Love’ em apoio aos direitos dos homossexuais. Quando a FIFA votou contra esta promoção de justiça social, a seleção alemã teve sua foto de grupo tirada com as mãos sobre a boca como um “ato silencioso de rebelião”.

Mas assim que aterrissaram no Catar com sua mensagem de tolerância, eles já estavam fazendo as malas depois de sofrer uma derrota humilhante no início do torneio. Eles foram derrotados em campo, de forma justa, não na guerra cultural – mas o observador casual pode ser desculpado por esquecer que o principal jogo da Copa do Mundo é o futebol, e o principal trabalho do alemão (ou de qualquer outro outro) deve chutar a bola, não seus anfitriões. Alguns observadores, como o ex-técnico da seleção russa Valery Gazzaev, chegaram a argumentar que os alemães perderam porque estavam mais focados em pregar do que em jogar.













“A Alemanha sempre esteve na lista de favoritas para os grandes torneios internacionais, seja a Euro ou a Copa do Mundo” Gazzaev, 68, disse em uma entrevista contundente com Championat. “Resumindo, nesta Copa do Mundo em particular, a impressão foi que a seleção alemã na Copa do Mundo de 2022 dedicou mais tempo às questões LGBT do que ao futebol.”

Se essa foi uma causa real para a derrota da Alemanha é discutível, mas uma coisa é inquestionável: muitas pessoas ficaram desanimadas com as mensagens políticas em um evento esportivo. Isso foi demonstrado por usuários do Twitter que não conseguiram esconder sua alegria de que os moralizadores alemães foram expulsos.

Enquanto isso, até os locutores do jogo do Catar mostraram sua irritação com a seleção alemã ao zombando deles quando eles saíram do torneio mais cedo, acenando para eles com as mãos cobrindo a boca.

Anteriormente, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, também fez algumas críticas poderosas à cruzada moral ocidental que se arrastou para o Catar à luz da própria história peculiar de opressão e crimes da Europa, particularmente envolvendo o colonialismo.

“O que nós, europeus, temos feito nos últimos 3.000 anos, devemos nos desculpar nos próximos 3.000 anos antes de começar a dar lições de moral.” Infantino disse, entre os suspiros de seus ouvintes ocidentais. “Reformas e mudanças levam tempo. Demorou centenas de anos em nossos países da Europa. Leva tempo em todos os lugares, a única maneira de obter resultados é engajando… não gritando.”

O futebol alemão parece ser apenas a última de uma série de derrotas para os guerreiros da justiça social, cuja mensagem não ressoa com muitas pessoas. E não necessariamente porque as pessoas são intolerantes a estilos de vida alternativos, mas porque simplesmente se ressentem de receber sermões a todo momento. Muitas pessoas vão a eventos esportivos justamente porque querem escapar do mundo da política, não mergulhar nele. Isso é algo que muitas grandes corporações, incluindo Hollywood, estão apenas começando a entender.













Considere, por exemplo, a Virgin Airlines. Em setembro, a empresa anunciou uma nova política de gênero neutro que permite que comissários de bordo e pilotos usem o uniforme de sua escolha “não importa seu gênero, identidade de gênero ou expressão de gênero.” Isso desencadeou uma reação, com acusações de sinalização de virtude vazia e votos de boicote a companhia aérea. Coincidentemente, a Virgin suspendeu a apólice do voo que levava a seleção da Inglaterra ao Catar.

Gillette e Coca-Cola são outras duas marcas internacionais que alienaram os clientes com sua pregação sobre questões controversas. A Gillette, em vez de se concentrar na venda de lâminas de barbear e creme de barbear, decidiu insultar uma ampla faixa de seu público de mercado acusando os homens de ‘masculinidade tóxica’. Sprite, a bebida gaseificada, por sua vez, promoveu o movimento transgênero em um anúncio em que uma mãe é vista amarrando os seios de sua filha para fazê-la parecer mais infantil, enquanto outra mãe amorosa ajuda seu filho a se maquiar antes de sair para conhecer seu namorado.

Claramente, não são apenas os ferozmente tradicionais residentes do Catar que se desanimam com essas lições gratuitas sobre a vigília. Muitas pessoas no Ocidente também têm um sentimento extremamente confuso sobre eles e não querem que seus filhos sejam expostos a mensagens controversas – especialmente de natureza sexual – diariamente.

Qual é a moral da história? Catarianos e ocidentais têm mais em comum do que podemos imaginar? Ninguém gosta de ser pregado, especialmente de pessoas que não têm a devida autoridade moral? Empresas, organizações e o mundo do esporte devem se limitar a fazer o que fazem de melhor e deixar a moralização para pregadores e profetas de esquina? Estou supondo “tudo o que precede.”