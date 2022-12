A UE carece de ‘capacidades críticas de defesa’ – Borrell — CMIO

O bloco deve compensar militarmente por “anos de gastos insuficientes”, alerta chefe de política externa

A UE deve começar a assumir mais responsabilidade por sua própria segurança, disse seu chefe de política externa, Josep Borrell, em uma conferência, anunciando que o gasto total dos Estados membros crescerá € 70 bilhões nos próximos três anos.

Falando no fórum ‘Investindo na Defesa Europeia’ na quinta-feira, Borrell, que também dirige a Agência Europeia de Defesa (EDA), pediu às nações europeias que cooperem mais para aumentar as capacidades de defesa no interesse comum da segurança do bloco. Eles também devem olhar além do atual conflito na Ucrânia e antecipar “ameaças futuras”.

Borrell disse que os gastos dos estados com defesa ultrapassaram o nível de € 200 bilhões em 2021 pela primeira vez, embora eles ainda estejam tentando recuperar o atraso.

"Depois da Guerra Fria, reduzimos nossas forças a exércitos de pequeno porte sem coordenação… Faltam-nos capacidades de defesa críticas", ele disse. "Temos que compensar anos de gastos insuficientes."













“As despesas totais de defesa que os Estados-Membros anunciaram crescerão outros 70 bilhões de euros nos próximos três anos”, Borrell disse, acrescentando que “as pessoas não brigam com notas.”

Borrell disse que Bruxelas enfrenta um desafio para gastar o dinheiro “de forma coordenada” e que as decisões nacionais não devem se concentrar apenas nas necessidades atuais, uma aparente referência à turbulência na Ucrânia.

Se o foco permanecer apenas nas exigências atuais, a Europa se deparará mais uma vez com “uma paisagem de capacidade europeia fragmentada”, ele avisou.

O principal diplomata disse que é preciso encontrar um equilíbrio entre responder às necessidades atuais e se preparar para futuras ameaças. Essas ameaças são “perto e com probabilidade de piorar,” ele disse.

A UE destinou cerca de US$ 2,5 bilhões em armas à Ucrânia desde o início da ofensiva russa em fevereiro.

A promessa de Borrell ocorre quando as nações europeias estão ficando sem armas para dar à Ucrânia, pois veem seus próprios estoques diminuindo.

As constantes transferências de armas para a Ucrânia deixaram os estoques da maioria das nações da OTAN sobrecarregados, de acordo com um relatório do New York Times no mês passado, que disse que as nações menores do bloco haviam “esgotou seu potencial” e pelo menos 20 dos 30 membros da OTAN foram “bastante esgotado.”

O Politico informou na semana passada que a França admitiu não oficialmente que ficou sem armas para enviar a Kiev devido ao estado de seus próprios suprimentos, enquanto a Alemanha também enfrenta um déficit de 20 bilhões de euros em munição.