O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou um ex-membro do parlamento da Ucrânia, Andrey Derkach, de fraude e lavagem de dinheiro, depois que ele supostamente comprou duas propriedades na Califórnia. Derkach foi sancionado pelos EUA em 2020 por alegações de que vazou os detalhes de conversas telefônicas entre Joe Biden e o então presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko.

Em um comunicado de imprensa publicado na quarta-feira, o DoJ afirmou que Derkach, que designa como um “agente russo ativo” sobre seu suposto “interferência eleitoral” na corrida presidencial dos EUA em 2020, pode pegar até 30 anos de prisão por conspiração para violar as sanções dos EUA, conspiração para fraude bancária, conspiração para lavagem de dinheiro e quatro acusações de lavagem de dinheiro.



Derkach já havia negado trabalhar para Moscou ou interferir nas eleições americanas.

Os promotores afirmam que, desde 2013, o ex-deputado e um cúmplice não identificado armaram um esquema para comprar e manter duas “condomínios de luxo” em Beverly Hills usando dinheiro sacado de contas estrangeiras e intermediários dentro dos Estados Unidos para ocultar seu envolvimento na compra. Afirma-se que o ex-parlamentar comprou um dos imóveis para si e o outro para os filhos.

Derkach cumpriu vários mandatos parlamentares sob várias bandeiras do partido ucraniano, incluindo o ‘Partido das Regiões’, que era o maior partido da Ucrânia até o golpe de Maidan em 2014. As trocas telefônicas que ele supostamente vazou estavam relacionadas a investigações sobre a empresa de gás ucraniana Burisma, onde o filho de Biden, Hunter, ocupou um assento generosamente compensado no conselho.

Os serviços de inteligência dos EUA ainda não publicaram nenhuma evidência factual que apoie os laços de Derkach com Moscou, mas disseram que “Alta confiança” ele estava trabalhando a mando do Kremlin.













“A conduta desse ativo do Kremlin, que foi sancionado por tentar envenenar nossa democracia, mostrou que ele está pronto, disposto e capaz de explorar nosso sistema bancário para promover seus objetivos ilícitos”, disse. afirmou o procurador dos EUA, Breon Peace, acrescentando que os EUA não serão um “porto seguro onde criminosos, oligarcas ou entidades sancionadas podem esconder seus ganhos ilícitos ou influenciar nossas eleições.”

Enquanto o DoJ observa que Derkach “permanece foragido”, A paz prometeu que os EUA usarão todas as ferramentas à sua disposição para processar qualquer um que tente escapar das sanções e abusar do sistema financeiro dos EUA.