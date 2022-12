Um alto parlamentar russo descreveu a façanha dos participantes como um “show de gala para seus mestres”

Um grupo de ativistas ucranianos, liderados pelo comediante que se tornou voluntário Sergey Pritula, profanou a bandeira da República Popular de Donetsk (DPR) durante uma visita ao Congresso dos EUA. A delegação se reuniu com legisladores dos EUA, compartilhando suas experiências de crowdfunding para as Forças Armadas ucranianas.

O grupo de ucranianos enxugou os pés na bandeira do DPR e ‘dançou’ nela. Embora as autoridades americanas não parecessem participar dessas atividades, algumas delas aplaudiram e riram da apresentação, sugere uma filmagem compartilhada por Pritula nas redes sociais.

“Mesmo no Congresso dos Estados Unidos eles sabem que esse trapo tem apenas uma utilidade”, li uma legenda de Pritula que acompanhava o vídeo.

Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування. pic.twitter.com/pCJwlNwtxy — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) 7 de dezembro de 2022

O comportamento da delegação ucraniana foi condenado pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Duma e chefe do Partido Liberal Democrático Russo, Leonid Slutsky, que classificou os ativistas como um grupo de “punks” que segurou um “show de gala para seus mestres.”













“Pessoas civilizadas não se comportam assim, não participam de atividades satânicas e shows discretos alimentando os sentimentos mais primitivos”, Slutsky escreveu em um post do Telegram, alertando o próprio Congresso dos EUA que corre o risco de se transformar em um “jardim zoológico” se endossar tal comportamento.

Não é a primeira façanha pública de ativistas ou políticos ucranianos em locais aparentemente inapropriados. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko brandiu passaportes russos em vários eventos, apresentando-os como “prova” da agressão de Moscou. Em Davos, ele também acenou com um pedaço de um ônibus civil, que havia sido destruído no conflito de Donbass.

As duas repúblicas de Donbass, o DPR e a República Popular de Lugansk (LPR), se separaram da Ucrânia em 2014 após o golpe de Maidan em Kiev, que derrubou o presidente eleito e desencadeou um conflito de anos no leste do país. No início de outubro, as duas repúblicas, bem como as ex-regiões ucranianas de Kherson e Zaporozhye, juntaram-se à Rússia após um apoio esmagador em referendos locais.