Mais detalhes surgem na trama do golpe alemão do ‘Reich’ – CMIO

A polícia invadiu um pavilhão de caça que eles acreditam ter sido usado como depósito de armas e ponto de encontro

A polícia na Alemanha está planejando novas prisões enquanto continua investigando uma suspeita de conspiração de um grupo que supostamente planeja derrubar o governo em Berlim pela força.

Enquanto mais de 130 buscas e 25 prisões foram realizadas na quarta-feira, o número de suspeitos no caso aumentou para 54, disse Holger Muench, chefe do Departamento Federal de Polícia Criminal, à emissora ARD na quinta-feira. Muench disse que o número pode aumentar ainda mais à medida que a investigação continua.

Os suspeitos, muitos dos quais são membros do movimento “Cidadãos do Reich” do Reichsbuerger, são acusados ​​de planejar a instalação de um regime semelhante ao Reich alemão de 1871. O grupo supostamente queria instalar o aristocrata Heinrich XIII Prinz Reuss, descendente de uma família nobre de Frankfurt am Main, como chefe do novo estado.

"Temos uma mistura perigosa de pessoas que seguem convicções irracionais, algumas com muito dinheiro, outras de posse de armas e com um plano de lançar ataques e expandir suas estruturas", disse. Muench disse à ARD.













A polícia também invadiu o pavilhão de caça Waidmannsheil no estado da Turíngia na quinta-feira, que pertence a Reuss. As autoridades suspeitam que o alojamento neogótico do século 19, encimado por uma torre com torres e ameias, pode ter servido como depósito de armas e ponto de encontro para os golpistas.

Um policial que falou à Reuters sob condição de anonimato disse que a polícia trabalhou durante a noite em busca de evidências de armas e explosivos.

O vice-prefeito da cidade, Andree Burkhardt, também disse à Reuters que os moradores receberam cartas informando que seus passaportes emitidos pelas legítimas autoridades alemãs não eram mais válidos.

“Todos os cidadãos de Bad Lobenstein receberam uma carta no verão passado na qual nos diziam que não éramos alemães porque nossos passaportes não eram alemães”, disse. Burkhardt explicou.

“Tivemos então a oportunidade de solicitar nossos documentos de origem alemã junto ao governo Reuss. Isso, é claro, provocou um grande protesto da população”, disse. ele adicionou.

Os supostos golpistas aparentemente planejavam invadir o parlamento da Alemanha, fazer legisladores como reféns e atacar a infraestrutura de energia na esperança de desencadear confrontos semelhantes a uma guerra civil.

Entre os presos na quarta-feira estavam ex-membros das forças militares e policiais, bem como um ex-representante do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no Bundestag e um cidadão russo.