Musk promete reforma de ‘banimento oculto’ no Twitter – CMIO

O proprietário do Twitter, Elon Musk, disse que os usuários eventualmente poderão ver seus “Shadowban” status, depois que os repórteres publicaram documentos internos da empresa mostrando que a empresa se envolveu na prática, apesar de anos de negações sob sua administração anterior.

Logo após a segunda parcela dos ‘Twitter Files’ – que revelou que a plataforma anteriormente engajada em esforços conjuntos para reduzir o “visibilidade” de alguns usuários e limitar seu alcance – Musk prometeu criar novas ferramentas oferecendo mais transparência em sua conta.

“O Twitter está trabalhando em uma atualização de software que mostrará o verdadeiro status da sua conta, para que você saiba claramente se foi banido, o motivo e como apelar,” ele disse na quinta-feira.

Publicados continuamente pelos jornalistas Matt Taibbi, Bari Weiss e outros, os documentos do Twitter revelaram uma série de revelações explosivas sobre a gigante da tecnologia após o acordo multibilionário de Musk, concluído em outubro.

O Twitter está trabalhando em uma atualização de software que mostrará o status real da sua conta, para que você saiba claramente se foi banido, o motivo e como apelar —Elon Musk (@elonmusk) 9 de dezembro de 2022

Enquanto a alta administração do Twitter sob o comando do ex-CEO Jack Dorsey negou veementemente que o site se envolvesse em ‘shadowbans’ para ocultar certas postagens, o último lote de arquivos parece mostrar o contrário. Anteriormente, os moderadores recebiam uma série de ferramentas para colocar conteúdo na lista negra que não violasse explicitamente as políticas do Twitter, incluindo opções para impedir que as postagens aparecessem nas pesquisas, a seção ‘tendências’ e um “Não Amplifique” característica.













Os documentos também indicam que os usuários foram alvo de shadowbans com base em suas afiliações políticas, observando vários exemplos de contas conservadoras de alto perfil cujas postagens foram ocultadas de um público mais amplo.

A primeira rodada de arquivos, compartilhada por Taibbi na semana passada em coordenação com o próprio Musk, revelou detalhes sobre a decisão do Twitter em 2020 de suprimir o alcance de uma reportagem do New York Post sobre o filho do então candidato presidencial Joe Biden, Hunter, e seus negócios estrangeiros. . A chamada para banir a história – inclusive nas mensagens diretas dos usuários – foi feita sem o conhecimento de Dorsey, que teria sido mantido fora do circuito de muitas decisões importantes.

Taibbi também postou material mostrando que retentores da equipe de Dorsey tentaram atrapalhar a investigação do Twitter, com o principal advogado da empresa, Jim Baker, demitido por Musk no início desta semana, depois que descobriu-se que ele havia interrompido o processo de publicação sem autorização. Baker atuou anteriormente como conselheiro geral do FBI sob os presidentes Barack Obama e Donald Trump, e esteve fortemente envolvido em alegações de que Trump ‘conspirou’ com a Rússia para vencer a corrida presidencial de 2020.