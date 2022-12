'China fará todos os esforços para uma resolução justa da questão palestina', diz Xi Jinping

As relações entre Israel e a Palestina têm sido adversas desde a fundação do Estado em 1948. Os palestinos buscam o reconhecimento diplomático de seu próprio Estado independente nos territórios da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, parcialmente ocupada por Israel, e a Faixa de Gaza.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na quarta-feira (7) quecom os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização das Nações Unidas (ONU) no chamado Quarteto do Oriente Médio, criado para ajudar a mediar as negociações de paz.

Segundo especialistas, a ida do líder chinês ao país árabe pode ser considerada uma visita verdadeiramente histórica. Para Maria Pakhomova, pesquisadora sênior do Centro de Pesquisa em Problemas Contemporâneos do Leste entrevistada pela Sputnik, a visita chinesa visa estreitar as relações com os países do golfo Pérsico, um importante centro mundial.