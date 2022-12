EUA apresentarão novo pacote de ajuda militar à Ucrânia – Reuters — CMIO

Washington está prestes a enviar outro pacote de assistência de segurança a Kiev, que incluirá sistemas anti-drone e de defesa aérea, informou a Reuters, citando fontes. A medida de US$ 275 milhões deve ser anunciada oficialmente na sexta-feira.

De acordo com funcionários e documentos citados pela agência de notícias, a ajuda de segurança também incluirá foguetes para High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), munição de 155 mm, veículos Humvee e geradores. Ao mesmo tempo, não há detalhes sobre o equipamento de defesa aérea, diz o relatório. Além disso, o conteúdo e o tamanho do pacote de ajuda podem mudar antes de serem aprovados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Espera-se que a nova medida seja coberta pela Autoridade de Retirada Presidencial, que permite a Washington despachar equipamentos militares rapidamente e sem a aprovação do Congresso.

Apoiar a Ucrânia com sistemas de defesa aérea tornou-se um “prioridade absoluta” para os países ocidentais desde que a Rússia começou a visar a infra-estrutura de energia do país, de acordo com o Departamento de Defesa dos EUA. Os bombardeios recorrentes ganharam força depois que Moscou acusou Kiev de conduzir “ataques terroristas” nas estruturas russas, incluindo a ponte estratégica da Crimeia.













No início de novembro, o Pentágono anunciou um pacote de segurança de US$ 400 milhões para a Ucrânia, que incluía munição para o sistema de defesa aérea HAWK, bem como quatro sistemas de defesa aérea Avenger e mísseis Stinger adicionais.

No mesmo mês, a Ucrânia recebeu dois primeiros Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS), com Washington prometendo enviar outros seis.

Desde o início do conflito, os EUA destinaram mais de US$ 19 bilhões em assistência de segurança a Kiev.

Moscou alertou repetidamente os países ocidentais de que o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia corre o risco de cruzar o território da Rússia “linhas vermelhas,” e poderia levar ao seu envolvimento direto no conflito. Washington e seus aliados insistem que não fazem parte das hostilidades, mas continuam enviando carregamentos de armas para Kiev.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia tinham como objetivo degradar a capacidade de Kiev de transportar tropas, armas e equipamentos fornecidos pelo Ocidente para o campo de batalha por via férrea.