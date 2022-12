Peru normalizou a crise no Poder Executivo, diz especialista

“Creio que o Peru entrou em um grau de normalidade, onde é normal para a política peruana a crise no Poder Executivo. E com isso, ganha uma autonomização do campo econômico, o que é muito perigoso. Porque o capital não está subordinado às regras do jogo do poder do país. Por isso, os tratados de livre comércio com China, com EUA, a presença de capital estrangeiro abundante fragiliza aquela sociedade e fragiliza os anteparos políticos”, destaca Lima.