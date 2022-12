México iniciou diálogo com Peru sobre asilo político a Pedro Castillo

“O embaixador Pablo Monroy me informa de Lima que conseguiu se encontrar com Pedro Castillo no Centro Penitenciário às 13h20 [horário local]. Encontrou-o fisicamente bem e na companhia de seu advogado. Castillo ratificou o pedido de asilo recebido pela Embaixada do México esta manhã (02:00). Iniciamos consultas com as autoridades peruanas”, disse Ebrard no Twitter.