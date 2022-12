Os autores do material enfatizaram que as armas transferidas pelos Estados Unidos para o regime de Kiev já começaram a se espalhar para outros países, apesar de em outubro de 2022 Washington ter revelado planos para impedir o vazamento de armas além das fronteiras da Ucrânia.

A publicação observa que rastrear e garantir que a Ucrânia não possa usar nenhuma aeronave ou sistema de mísseis para arrastar os Estados Unidos para um conflito com a Rússia é muito difícil. Fazer o mesmo com milhões de armas pequenas e leves é completamente impossível porque os combates não permitem que Washington envie seus especialistas a campo para monitorar as armas.

Especialistas compararam o vazamento de armas a carne grelhada, com a maior parte do bife voltando, mas um pouco da gordura pingando. “Nesse caso, os EUA devem esperar que a gordura não inicie um incêndio muito maior”, diz a publicação.

Anteriormente, em 9 de dezembro, a Casa Branca anunciou um novo pacote de ajuda de defesa de US$ 275 milhões para a Ucrânia. Ele incluirá “novos recursos para fortalecer as capacidades de defesa e combater ameaças”, incluindo ataques de drones. O novo pacote de ajuda também incluirá projéteis de artilharia.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” ao fornecer armas à Ucrânia. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov observou que bombear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.